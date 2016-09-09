روسيا تجري تجربة جديدة لصاروخ عابر للقارات يحمل رؤوساً نووية

موسكو- د ب أ- قامت روسيا بإجراء تجربة جديدة لصاروخ عابر للقارات يحمل رؤوساً نووية.

وقالت وزارة الدفاع في موسكو مساء الجمعة إن إطلاق الصاروخ، وهو من طراز توبول، تم من محطة بليسيزك الفضائية شمال روسيا، مضيفة أن الصاروخ أصاب هدفه تماماً على بعد عدة آلاف كيلومترات في شبه جزيرة كامتشاتكو.

وأضافت الوزارة أن التجربة جاءت لعدة أسباب منها فحص خصائص إطلاق الصاروخ.

كانت روسيا قامت مؤخراً بعدّة مناورات لاختبار مدى جاهزية الجيش الروسي للقيام بعمليات عسكرية.