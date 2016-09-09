عشرة قتلى على الأقل بانفجار سيارتين مفخختين في بغداد

بغداد- أ ف ب- قتل عشرة أشخاص على الأقل وأصيب 28 آخرون بجروح في وقت متأخر الجمعة بانفجار سيارتين مفخختين أمام مركز تسوق في وسط بغداد، بحسب ما أعلنت الشرطة ومصادر طبية.

وقال ضابط في الشرطة العراقية إن سيارة مركونة تسببت بانفجار أول، فيما التفجير الثاني ناجم عن سيارة مفخخة يقودها انتحاري أمام مركز “النخيل” للتسوق.

وأوضح المصدر نفسه أن الحصيلة الأولية للضحايا هي عشرة قتلى على الأقل و28 جريحاً. وأكد الحصيلة نفسها مسؤول في وزارة الصحة في بغداد.

من جهته، أكد مصدر في الداخلية العراقية تفاصيل الهجوم، قائلاً إنه وقع قبيل منتصف الليل (21,00 ت غ).

وافتتح مركز “النخيل” العام الماضي في شارع فلسطين وسط بغداد، وبقيت أبواب المتاجر مفتوحة حتى وقت متأخر بسبب التحضيرات لعيد الأضحى.

وأعلن المتحدث باسم الداخلية العراقية سعد معن أن لا ضحايا داخل المركز التجاري.