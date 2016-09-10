لافروف يقول إن هناك حاجة لرد”خلاق” بشأن كوريا الشمالية





جنيف- رويترز- قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم السبت إنه يتعين على المجتمع الدولي إيجاد وسائل جديدة للرد على تجارب كوريا الشمالية النووية لنزع فتيل التوترات بدلاً من مجرد فرض مزيد من العقوبات عليها.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي في جنيف إن”الوضع الراهن يثبت أنه يجب على الدبلوماسيين أن يكونوا أكثر إبداعاً من مجرد الرد بفرض عقوبات ثم عقوبات على أي تفاقم للوضع .

“من السابق لأوانه دفن المحادثات السداسية. يجب أن نبحث عن طرق تسمح لنا باستئنافها.”

وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن الولايات المتحدة عرضت مراراً على كوريا الشمالية إجراء محادثات، ولكن عليها أن تقبل بنزع السلاح النووي، وهو ما رفضته.

وقال “لقد عرضنا مبادرة تلو الأخرى على دكتاتور كوريا الشمالية”.

وأضاف إنه يأمل في نهاية الأمر التوصل لنتيجة مماثلة لما حدث في المحادثات النووية في إيران.