يلدريم: نقدّر موقف النرويج التضامني مع تركيا عقب الانقلاب الفاشل

أنقرة - الأناضول – أعرب رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، مساء الجمعة، عن تقدير بلاده لـ”موقف النرويج التضامني” مع أنقرة إزاء محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو/تموز الماضي.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الحكومة التركية، لوزير الخارجية النرويجي، بورغه برنده، في المقر العام لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم في العاصمة أنقرة التي يجري لها الأخير زيارة رسمية حالياً (لم يعلن عن مدتها)، بحسب مصادر دبلوماسية في رئاسة الوزراء.

وأكد يلدريم للوزير النرويجي أن زيارته الحالية، “بمثابة رسالة تضامن من النرويج لتركيا”.

من جانبه أشار برنده، أن زيارته الحالية هى الثالثة من نوعها لتركيا خلال العام الجاري، مؤكداً أنهم أعلنوا موقف النرويج التضامني مع تركيا فور تلقيهم نبأ وقوع محاولة الانقلاب الفاشلة.

وأعرب الوزير عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات الثنائية مع تركيا، وتعزيز سبل التعاون في كافة المجالات.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة “فتح الله غولن”، لكن المحاولة قوبلت باحتجاجات شعبية عارمة في معظم أنحاء البلاد، ما أدى إلى إفشالها.