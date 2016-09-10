مقتل 3 مسلحين حوثيين و2 من قوات “هادي” في تعز اليمنية

تعز - الأناضول – قتل 3 من مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثي)، وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، واثنان من عناصر القوات الموالية للحكومة، مساء الجمعة، جرّاء معارك متجددة بين الجانبين في مدينة تعز جنوب غربي البلاد.

وأفاد المركز الإعلامي للمقاومة في بيان ، أن “3 من مسلحي الحوثي وقوات صالح لقوا حتفهم، وأُصيب 8 آخرون، بينما قتل اثنان من المقاومة والجيش الوطني، وأصيب 5، في معارك تجددت بين الطرفين”.

ودارت الجمعة، معارك متقطعة في محيط جبل هان ومنطقة الصياحي غربي تعز، بعد محاولة للحوثيين التقدم، والسيطرة مجدداً على الجبل الاستراتيجي، بحسب المصدر ذاته.

ولم يتسن الحصول على تعليق من “الحوثيين”، حول ما ذكرته تلك المصادر.

ويحاصر الحوثيون مدينة تعز من منطقة الحوبان في الشمال، والربيعي في الشرق، فيما تحدها السلاسل الجبلية من الجنوب.

وتصاعدت حدة النزاع في اليمن المضطرب، مع فشل الجولة الثالثة من المحادثات التي رعتها الأمم المتحدة بين طرفي الأزمة اليمنية، الأولى في جنيف منتصف يوليو/تموز 2015، والثانية في مدينة بيال السويسرية منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، والثالثة في الكويت (21 إبريل/نيسان الماضي وحتى 6 أغسطس/آب)، لكنها فشلت جميعا في تحقيق السلام.

وأسفر النزاع بين القوات الحكومية مسنودة بقوات “التحالف العربي” بقيادة السعودية من جهة، وتحالف الحوثيين وقوات صالح من جهة أخرى، عن مقتل 6 آلاف و600 شخص، وإصابة نحو 35 ألف، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فضلاً عن أوضاع إنسانية وصحية صعبة.