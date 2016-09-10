تنظيم “الدولة” يتبنى التفجير المزدوج شرقي بغداد

بغداد - الأناضول – تبنى تنظيم “الدولة الاسلامية” السبت، التفجير المزدوج بسيارة مفخخة، وانتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً وقعا قرب مركز تجاري، في شارع فلسطين، في ساعة مبكرة، من فجر اليوم، شرقي العاصمة العراقية بغداد، وقال إن التفجيرين “ضربا تجمعاً للشيعة”.

وأضاف “التنظيم” في بيان نقلته وكالة “اعماق” الناطقة باسمه إن “عمليتان … متعاقبتان بحزام ناسف وسيارة مفخخة، ضربتا تجمعاً للشيعة بشارع فلسطين في بغداد”.

وارتفعت الأحد، حصيلة الهجوم المزدوج الى 19 قتيلاً، بحسب مصدر طبي في مستشفى الكندي ببغداد.

وقال مؤيد احمد مسعف في مستشفى الكندي ببغداد، إن “حصيلة الهجومين على مول النخيل التجاري بشارع فلسطين ارتفعت الى 19 قتيلاً، فيما لايزال نحو 4 اشخاص من الجرحى حالتهم حرجة”.

واضاف أن “السوق كان مكتظاً بالمتسوقين استعداداً لعيد الاضحى، مما تسببت التفجير المزدوج بسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى”.

وكان ضابط في الشرطة العراقية، قال في وقت سابق من اليوم، إن 15 عراقياً قتلوا، وأصيب 24 آخرون، في ساعة مبكرة من فجر اليوم، جراء انفجارين وقعا قرب مركز تجاري في شارع فلسطين، شرقي العاصمة بغداد.

ويأتي التفجير المزدوج قبل اقل من اسبوع على مقتل 10 مدنيين واصابة اكثر من 20 آخرين بإنفجار سيارة مفخخة وسط الكرادة، بالعاصمة، التي شهدت مقتل 324 مدنياً بانفجار سيارة مفخخة مطلع تموز/يوليو الماضي.