مقتل شخص وإصابة آخر في انفجار قنبلة شرق أفغانستان

جلال آباد - د ب أ – ذكر مسؤول أفغاني السبت، أن مدنياً قتل وأصيب آخر نتيجة لانفجار قنبلة في إقليم “نانجارهار” شرق البلاد، طبقاً لما ذكرته وكالة “باجوك” الافغانية للانباء.

وقال المتحدث باسم حاكم الاقليم، عطا الله خوجياني إن الانفجار وقع، حوالي السادسة صباح السبت ، أمام مسجد “بزازي” في مدينة جلال آباد.

وأكد رئيس المستشفى الاقليمي، تلقي مصابين من الموقع. وأحدهما لقي حتفه متاثراً بجراحه.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار، لكن السلطات غالباً ما تلقي باللوم على طالبان في تلك الهجمات.