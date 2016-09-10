ترامب يتوعد برد قاس على أي مضايقة إيرانية للبحرية الأمريكية

بنساكولا - رويترز – توعد المرشح الجمهوري الأمريكي دونالد ترامب، برد قاس على أي سفينة إيرانية تضايق البحرية الأمريكية في مياه الخليج، وذلك إذا فاز بانتخابات الرئاسة المقررة في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.

واستعرض ترامب أمام حشد يضم الآلاف من أنصاره بمدينة بنساكولا في ولاية فلوريدا، سياسة أمن قومي عدوانية مع تعزيز قوة الجيش الأمريكي حتى “لا يمكن لأحد التلاعب بنا”.

وتحدث ترامب بلهجة قاسية عن رده على أي مضايقة إيرانية للسفن الأمريكية في الخليج. وكانت سفينة دورية ساحلية تابعة للبحرية الأمريكية غيرت مسارها بعدما اقتربت سفينة إيرانية لمسافة 91 متراً منها يوم الأحد في واقعة هي الرابعة من نوعها خلال الشهر المنصرم.

وقال ترامب “عندما يطوقون مدمراتنا الجميلة بقواربهم الصغيرة ويلوحون بإشارات يجب ألا يسمح لهم بها لأبنائنا فإنهم سيطردون من المياه بقوة السلاح.”

ويبني ترامب أفكاره بشأن السياسة الخارجية على إبقاء الولايات المتحدة بعيدة عما يصفه “بالحروب اللانهائية” في الشرق الأوسط.

وخلال زيارته للمدينة التي توجد بها قاعدة للبحرية الأمريكية ويعيش فيها الكثير من المحاربين القدامى قال ترامب إنه ينشد تعزيز قوة الجيش لإبراز قوة الولايات المتحدة وتعزيز دورها كزعيمة العالم.

وتعرض المرشح الجمهوري الأمريكي لانتقادات بسبب مدحه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين من حين لآخر وتطرق خلال كلمته في بنساكولا إلى واقعة اقتراب مقاتلة روسية لمسافة ثلاثة أمتار من طائرة مراقبة تابعة للجيش الأمريكي فوق البحر الأسود.

وقال ترامب “إن بوتين يضحك .. صدقوني إنه يسخر من زعمائنا. كانت إحدى طائراته أمس على مسافة عشرة أقدام تستهزئ بنا وتتلاعب بنا تماماً مثل إيران.”