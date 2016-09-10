غارات جوية للتحالف على مواقع للحوثيين شمال غربي اليمن

صنعاء – الأناضول – شن طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية، صباح السبت، غارات جوية على مواقع للحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح في محافظة حجة، المحاذية للحدود السعودية شمال غربي اليمن.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة التابع للجيش اليمني الموالي للحكومة في بيان: “شن طيران التحالف 5 غارات جوية على مواقع المليشيات الانقلابية (مسلحو الحوثي وقوات صالح) ودمر دبابة ومدفعين في منطقتي الخضراء والحجاورة غرب مديرية حرض، التابعة إدارياً لمحافظة حجة والمحاذية للحدود السعودية”.

وأضاف البيان أن “طيران التحالف قصف أيضاً مخزن أسلحة للحوثيين وقوات صالح في مديرية ميدي بالمحافظة نفسها، ما أسفر عن انفجارات كبيرة وتصاعد للنيران”، مشيراً إلى أن هذه الغارات الجوية تزامنت مع اشتداد المعارك بين الحوثيين والقوات الحكومية في مديريتي حرض وميدي، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من جانب الحوثيين حول بيان الجيش اليمني، كما لم يتسن التحقق مما جاء فيه من مصدر مستقل.

وتصاعدت المعارك في معظم الجبهات اليمنية، منذ 6 أغسطس/ آب الماضي، بالتزامن مع تعليق مشاورات السلام التي أقيمت في الكويت، بين الحكومة، من جهة، والحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح)، من جهة أخرى، بعد استمرارها لأكثر من 3 أشهر، دون اختراق جدار الأزمة، وإيقاف النزاع المتصاعد في البلاد منذ العام الماضي، وكذلك تشكيل “الحوثيين” وحزب “صالح”، المجلس السياسي الأعلى لإدارة البلاد.