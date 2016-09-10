الجيش الاسرائيلي ينفي اطلاق النار في منطقة استشهد فيها شاب فلسطيني قرب غزة

تل ابيب - د ب ا – نفت مصادر عسكرية اسرائيلية السبت، ان قوات الجيش اطلقت النار في منطقة استشهد فيها شاب فلسطيني قرب السياج الامني المحيط بقطاع غزة مساء الجمعة، بحسب الاذاعة الاسرائيلية.

كانت مصادر فلسطينية قد ذكرت أن قوات من الجيش الإسرائيلي قتلت مساء الجمعة شاباً فلسطينياً قرب السياج الفاصل وسط قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن الشاب(18 عاماً) استشهد جراء إصابته بعيار ناري في الرأس خلال مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي، شرق مخيم البريج للاجئين.

وحسب المصادر أسفرت المواجهات كذلك عن عدد من الإصابات بالاختناق والرصاص المطاطي.

وعادة ما يبرر الجيش الإسرائيلي إطلاق النار المستمر على الفلسطينيين باقترابهم من السياج الفاصل مع قطاع غزة، وهي منطقة يفرض فيها منطقة أمنية عازلة بعمق 300 متر.