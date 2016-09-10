الفنان ناصر القصبي يهاجم الخطوط الجوية السعودية

الرياض ـ شن الفنان الكوميدي السعودي المعروف ناصر القصبي هجومًا عنيفًا ضد الخطوط الجوية السعودية، بعد مشاهدته فيلمًا قصيرًا عن الحج بث أثناء إحدى الرحلات.

وقال القصبي في تغريدة على حسابه في تويتر “شاهدت في الخطوط السعودية عبر شاشاتها العامة بالطائرة عملا توعويا عن الحج”، مشددًا على أن العمل “لا يليق لا بالخطوط السعودية ولا بالسعوديه.. عمل رخيص في المحتوى والشكل”.

وأضاف القصبي في تغريدة ثانية أن “الخطوط السعودية اليوم ملزمة بالتعاون مع شركات وطنية رفيعة المستوى لتقدم الصورة الحقيقية للسعودية”، محذرا من التعاون مع من وصفهم بـ”دكاكين الانتاج الاعلامي أبو قرشين”، في إشارة إلى الشركة التي أنتجت الفيلم القصير عن الحج.