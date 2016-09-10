الأطباء يعجزون عن تشخيص حالة باكستاني وزنه 270 كيلو

لندن ـ عجز كثير من الأطباء عن تشخيص حالة بائع خضراوات باكستاني ازداد وزنه بطريقة مثيرة عقب تناوله أنواعا معينة من العقاقير لمداواة رجله المكسورة.

ووفقا لأقارب الرجل فإن وزنه الزائد بشكل يفوق الحدود الطبيعية بدأ في الظهور بعد تلقيه العلاج.

وبحسب صحيفة Express Tribune فإن بائع الخضراوات عبدالجبار ذو الـ 39 بدأ وزنه بالازدياد بعد أن كسرت رجله عندما كان في الـ 18 من عمره.

وتعتقد أسرة عبد الجبار أن سمنته ترتبط بالأدوية التي تناولها في فترة علاجه بعد كسر ساقه. وازداد وزن بائع الخضراوات وهو أيضا أب لـ 7 أطفال حتى وصل إلى 270 كغ.

ومنذ ذلك الحين تدهورت حالته الصحية وبدأ يعاني من مشاكل في التنفس والكلى والجلد. وقد تصاعدت حالته في الشهرين الماضيين حيث أصيب بالشلل وفقد القدرة على التحرك والحديث وتناول الطعام والشراب.

وقد نقله أقاربه وهو في حالة شبه واعية إلى مستشفى في كراتشي، حيث وضع في غرفة العناية المركزة، بينما يحاول الأطباء الآن العمل على استقرار حالة المريض وفهم أسباب السمنة والشلل.

يذكر أن الرجل الأكثر بدانة في العالم أندريس مورينو سيبولفيدا والذي بلغ وزنه 450 كغ قد توفي بعد مضاعفات إحدى العمليات الجراحية في ديسمبر/كانون الأول عام 2015.