أبوان يوثقان لحظات احتضار رضيعهما

لندن ـ سمح الأبوان المكلومان ادم وسيرينا لطاقم تصوير في مستشفى برمنغهام بمتابعة اللحظات الأخيرة في حياة ابنهما البالغ من العمر 9 أشهر بعد اختناقه بقطعة من البلاستيك وفشل كل محاولات الأطباء في إنقاذه.

وأظهرت اللقطات التي صورها برنامج القناة الرابعة اللحظات الأخيرة في حياة الطفل المسكين ليتون والذي تم نقله غالى المستشفى بعد أن توقف قلبه وفشل محاولات أبويه لإنعاشه بعد حادثة الاختناق.

وذكر الأبوين أنهما سمحا بتصوير هذه اللحظات الصعبة لجعل الآباء والأمهات أكثر وعياً بمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها أطفالهم.

وحسبما أورد موقع “ميرور” فقد توفي الطفل بعد 3ايام بالرغم من كل محاولات الأطباء لإنعاش قلبه وأعادته للحياة مرة أخرى.