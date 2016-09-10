أضرمت النار بسيارة صديقها السابق لتنتقم

لندن ـ أضرمت امرأة غاضبة من صديقها السابق النار في سيارته انتقاماً منه ولكنها تكتشف في وقت لاحق أنها أشعلت النار في السيارة الخطأ.

وفي التفاصيل ،ألقت شرطة ولاية فلوريدا القبض على كارمن شامبلي 19 عاماً بتهمة تعمد إشعال النار في سيارة هوندا وفي التحقيقات أقرت شاملبي أنها أشعلت النار في السيارة انتقاماً من صديقها السابق ولكن مالك السيارة توماس جينينغز ذكر انه لا يعرفها بالمرة ولم يرها من قبل.

وتظهر اللقطات التي وثقتها كاميرات المراقبة لحظة إشعال شامبلي النار في السيارة وحسبما أفادت مصادر بالشرطة فقد القي القبض على السيدة في وقت لاحق بالقرب من مدينة كلير ووتر بولاية فلوريدا.