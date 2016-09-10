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 مقاتلون من الجيش السوري الحر يشككون في نجاح الاتفاق الأمريكي الروسي

Sep 10, 2016

FSA

عمان - رويترز – قال مقاتلون من الجيش السوري الحر السبت، إنهم لا يرون فرصاً كبيرة لنجاح اتفاق أمريكي روسي بشأن سوريا لأن دمشق وموسكو لن تلتزما به.

وقال فارس البيوش قائد جماعة الفرقة الشمالية التابعة للجيش السوري الحر، إن روسيا ودمشق لم تلتزما بالاتفاق السابق وإن فرص نجاح الاتفاق الجديد لا تختلف عن سابقتها.

وذكر النقيب عبد السلام عبد الرزاق المتحدث العسكري باسم كتائب نور الدين الزنكي، أن الاتفاق سيمنح الجيش السوري فرصة لحشد قواه والدفع بالمزيد من الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في المعارك الرئيسية بمدينة حلب.

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