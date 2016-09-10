سانا: مقتل 7 أشخاص وإصابة 22 آخرين في قصف بقذائف صاروخية لتنظيم الدولة على دير الزور السورية

دير الزور- د ب ا – لقى 7 اشخاص حتفهم وأصيب 22 آخرون جراء استهداف تنظيم الدولة بالقذائف الصاروخية لحيي الجورة والقصور في مدينة دير الزور شرق سوريا السبت.

وأفادت وكالة الانباء السورية الرسمية(سانا) بأن” إرهابيي داعش أطلقوا اليوم أكثر من 20 قذيفة صاروخية على حيي الجورة والقصور في مدينة دير الزور، ما أدى إلى استشهاد 7 أشخاص وإصابة 22 شخصاً آخرين بجروح بعضها خطرة، معظمهم من النساء والأطفال ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة ومنازل المواطنين”.

واشارت الوكالة السورية إلى انه خلال الـ 48 ساعة الماضية، قتل سبعة أشخاص وأصيب أكثر من 15 آخرين بجروح نتيجة اعتداء تنظيم الدولة بعشرات القذائف الصاروخية على حيي القصور والجورة في مدينة دير الزور.