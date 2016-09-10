الجيش المصري يوقف 178 مهاجراً غير شرعي و15 متسللاً للبلاد

القاهرة - الأناضول – قال المتحدث باسم الجيش المصري، العميد محمد سمير، السبت، إنه تم توقيف 178 مهاجراً غير شرعي من جنسيات متعددة في عدة مناطق حدودية.

وأوضح سمير في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه ” تم ضبط عدد 130 فرداً من جنسيات مختلفة، خلال محاولة الهجرة غير الشرعية بمنطقة رشيد (بمحافظة البحيرة شمالاً) بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية”.

وأضاف” فى نطاق المنطقة الغربية العسكرية تم ضبط 48 فرداً هجرة غير شرعية من جنسيات مختلفة بمنطقة السلوم (بمحافظة مطروح الساحلية أقصى شمال غربي البلاد)، وفي المنطقة الجنوبية العسكرية تم ضبط 15 متسللاً لمصر بمنطقة أبو رماد”.

ولم يكشف بيان الجيش عن هوية وجنسيات الموقوفين، والجهات التي كانوا ينوون السفر إليها بالطرق غير القانونية، غير أنه خلال شهري يوليو/ تموز، وأغسطس/آب الماضيين أعلن المتحدث باسم الجيش المصري، في بيانات منفصلة عن أكثر من 8 وقائع توقيف لمهاجرين غير شرعيين كانوا في طريقهم لدول أوروبية ، بعدد تجاوز 1780 شخصاً.

وتعتبر سواحل مصر، أحد المحطات الرئيسية للهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، وأوقفت القاهرة خلال الفترات الماضية من العام الجاري، مئات المهاجرين غير الشرعيين، وفق بيانات سابقة للجيش والشرطة.