موجيريني ترحب بالاتفاق بشأن سوريا وتنشد خطة للانتقال السياسي

بروكسل - رويترز – رحبت فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي باتفاق الهدنة الذي أعلنته روسيا والولايات المتحدة السبت ودعت الأمم المتحدة لإعداد مقترحات لمحادثات انتقال سياسي في سوريا.

وأعلنت واشنطن وروسيا السبت عن اتفاق يمثل انفراجة لإعادة عملية السلام إلى مسارها بما في ذلك وقف لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من غروب شمس يوم الاثنين لتحسين وصول المساعدات واستهداف مشترك للجماعات الإسلامية المتشددة.

وقالت موجيريني “الاتفاق… محل ترحيب. كل أطراف الصراع باستثناء الجماعات التي يصنفها مجلس الأمن الدولي كمنظمات إرهابية عليها الآن ضمان سريانه بشكل فعال.”

وأضافت في بيان أن الاتحاد الأوروبي ينضم لآخرين “يحثون الأمم المتحدة على الإعداد لاقتراح انتقال سياسي” يكون “نقطة انطلاق لاستئناف المحادثات السورية السورية.”