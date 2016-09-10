فصائل المعارضة السورية تسيطر على تلة الحميرية في القنيطرة

دمشق - د ب أ – حققت فصائل المعارضة في محافظة القنيطرة جنوب سوريا تقدماً مهماً، وسيطرت على منطقة إستراتيجية شمال بلدة جباتا الخشب ضمن معركة قادسية الجنوب .

وقال مصدر اعلامي مقرب من فصائل الجبهة الجنوبية ان” مقاتلي حركة احرار الشام وجبهة فتح الشام واحرار بيت المقدس وعدد من الفصائل الثورية سيطروا السبت، على تلة الحميرية شمال بلدة جباتا الخشب بعد معارك عنيفة مع القوات الحكومية السورية شقط خلالها عشرات القتلى والجرحى ين الجانبين “.

وأكدت المصدر التي فضلت عدم ذكر اسمها ” ان السيطرة على تلة الحميرية تعد خطوة مهمة ضمن عملية عسكرية واسعة النطاق أطلقتها المعارضة بالقنيطرة اليوم تحت اسم /قادسية الجنوب/”.

وقالت الفصائل في بيان لها “نعلن انطلاق معركة قادسية الجنوب لنصرة اهلنا وتحرير ارض الشام، التي جعلها النظام رهينة بيد الصفويين والروس وغيرهم من اعداء الشعب السوري “.

وتأتي معركة قادسية الجنوب بالتوازي مع المعركة، التي اطلقتها فصائل الجبهة الجنوبية ايضاً في منطقة ابطع في ريف درعا الشمالي لتشتيت جهد القوات الحكومية وتوسيع نطاق المعارك الجغرافي .