سقوط قذيفة هاون من الاراضي السورية في الشطر الاسرائيلي من الجولان

تل ابيب - د ب ا- سقطت في قرية مجدل الشمس بشمال هضبة الجولان الخاضع للسيطرة الاسرائيلية ، السبت ، قذيفة هاون اطلقت فيما يبدو من سوريا خلال المعارك الدائرة بين الاطراف المتناحرة في البلاد.

وذكرت الاذاعة الاسرائيلية، التي اوردت الخبر، انه لم تقع اصابات او اضرار.

كان سلاح الجو الإسرائيلي قد أغار الخميس على راجمات صواريخ تابعة للجيش السوري في هضبة الجولان، وذلك رداً على سقوط قذيفة هاون الليلة الماضية في الأراضي الإسرائيلية بالهضبة مصدرها المعارك الدائرة في سوريا. ولم يسفر سقوط القذيفة عن وقوع إصابات أو أضرار .

ويعتبر الجيش الإسرائيلي في بيان له “النظام” السوري “مسؤولاً عما يجري في أراضيه “، وشدد الجيش الإسرائيلي على أنه “لن يتهاون مع أي محاولة للمساس بسيادة إسرائيل وأمن سكانها “.