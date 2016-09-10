افغانستان: 13 قتيلاً من “الدولة” في غارة جوية للجيش الأفغاني

كابول - الأناضول – أعلن الجيش الأفغاني مقتل 13 مسلحاً من تنظيم “الدولة الاسلامية”، السبت، في غارات على مواقع للتنظيم شرقي البلاد.

وقال الجيش، في بيان إن سلاح الجو التابع له “شن غارات جوية اليوم على مواقع لتنظيم الدولة الاسلامية الإرهابي في منطقتي (ده بالا) و(آجين) بولاية ننكرهار”.

وأضاف أن الغارات أسفرت عن “مقتل 13 إرهابياً من (داعش)، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة (لم يحدد البيان عددهم)”.

وتجري القوات الأفغانية منذ نحو 3 أشهر، عملية عسكرية في ولاية “ننكرهار” تقول إنها في إطار مواجهة “المنظمات الإرهابية”.