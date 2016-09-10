تركيا ترحب بالاتفاق الروسي الامريكي من أجل هدنة في سوريا

اسطنبول- أ ف ب- رحبت تركيا السبت بالاتفاق الذي توصل اليه الجانبان الامريكي والروسي لاعلان هدنة في سوريا تدخل حيز التنفيذ الاثنين أول أيام عيد الاضحى، حسبما اعلنت وزارة الخارجية في بيان.

واوضح البيان أن تركيا “ترحب بالاتفاق” من أجل “هدنة في سوريا” الذي من شانه ان “يسهل نقل المساعدات الانسانية”.

واعلنت روسيا والولايات المتحدة اللتان تدعمان اطرافا متحاربة في النزاع في سوريا عن الاتفاق بعد محادثات طويلة في جنيف الجمعة على خطة تهدف إلى اعلان هدنة في هذا البلد تدخل حيز التنفيذ الاثنين المصادف أول أيام عيد الاضحى.

واوضحت الوزارة ان الرئيس رجب طيب أردوغان “تابع عن كثب” المفاوضات التي افضت الى الاتفاق. وكان أردوغان كشف الاربعاء انه تباحث في هذا الشان مع نظيره الامريكي باراك أوباما على هامش قمة مجموعة العشرين في الصين.

وتابع البيان ان تركيا تعتزم مواصلة جهودها “حتى يعيش الناس في حلب وفي كل المناطق السورية في سلام دائم دون مواجهات او مشاكل”، واعرب عن الامل في التوصل الى “حل سياسي للنزاع″.

واضاف البيان ان انقرة بدأت “الاستعدادات لنقل مساعدات انسانية الى حلب” كبرى مدن شمال سوريا التي تعاني من تدهور مروع للوضع الانساني.

وأسفر النزاع السوري عن سقوط اكثر من 290 الف قتيل ونزوح الملايين منذ آذار/ مارس 2011. وموسكو متحالفة مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد بينما تدعم واشنطن مسلحي المعارضة.