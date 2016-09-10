كازنوف: توقيف نحو 300 شخص منذ يناير في فرنسا لعلاقتهم بـ”شبكات ارهابية”

شاتورو- أ ف ب- اعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف السبت توقيف نحو 300 شخص منذ كانون الثاني/ يناير في فرنسا لعلاقاتهم بـ”شبكات ارهابية مشيدا بـ”النتائج” التي حققتها أجهزته في مواجهة التهديد الجهادي.

وبعد يومين على اعتقال مجموعة من النساء كن يحضرن كما ذكرت السلطات لاعتداء جديد ضد فرنسا، تحدث الوزير عن توقيف “293 شخصا ينتمون إلى شبكات ارهابية منذ مطلع العام”.

وقال كازنوف خلال زيارة إلى شاتورو (وسط) “قمنا بتفكيك عدد كبير من الشبكات، وهذا يعني تجنب مزيد من الاعتداءات”، لكنه لم يوضح ما اذا كانت عمليات التوقيف أدت إلى توجيه تهم او سجن بعض المعتقلين او تخلية سبيل البعض الاخر.

واضاف “اننا نقوم بتحرك كثيف جدا، وفي كل لحظة، من اجل حماية الفرنسيين، واننا نحقق نتائج”، علما ان التدابير المتخذة للرد على التهديد الجهادي هي في صلب حملة الانتخابات الرئاسية في ربيع 2017.

وقبل ثمانية اشهر على الاقل من الانتخابات، اتهم قسم من المعارضة اليمينية واليمين المتطرف الحكومة الاشتراكية بأنها تفتقد الى الحزم في المسائل الامنية ودعا إلى تعديل في القانون للسماح باعتقال متطرفين دون محاكمة.

ودافع الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند الذي لم يعلن بعد بصورة رسمية ما اذا كان سيترشح الى ولاية جديدة، لكنه يستعد لذلك على ما يبدو، عما حققه على الصعيد الامني، طارحا نفسه ضمانة لدولة القانون.

وتعرضت فرنسا منذ كانون الثاني/ يناير 2015 لمجموعة من الاعتداءات الدامية، والتي اعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عن معظمها، وأدت الى مقتل حوالى 240 شخصا واصابة مئات آخرين.