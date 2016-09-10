مقتل 28 شخصا في غارة لطيران النظام السوري على سوق وسط مدينة إدلب

إدلب- الأناضول- قتل 28 شخصًا وأصيب 41 آخرون في حصيلة أولية، جراء غارة شنها طيران النظام السوري، السبت، على سوق وسط مدينة إدلب غربي البلاد.

وقال مصدر في الدفاع المدني بالمدينة للأناضول مفضلاً عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية إن “مقاتلات تابعة لنظام بشار الأسد، شنت غارة على سوق وسط إدلب الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة، ما أسفر عن 28 شخصًا وجرح 41 آخرين بينهم نساء وأطفال”.

وأشار المصدر إلى أن الجرحى تم نقلهم إلى المشفافي الميدانية في المدينة، معبراً عن مخاوفه من ازدياد عدد القتلى في وقت لاحق نظرا لوجود إصابات وصفت بـ”الخطيرة”.

ولفت إلى أن القصف أدى أيضاً إلى نشوب حريق في العديد من المنازل والمحلات التجارية والسيارات، قبل السيطرة عليه من قبل فرق الدفاع المدني والإطفاء التي هرعت إلى المكان.

ويأتي هذا القصف، بعد ساعات من إعلان روسيا والولايات المتحدة، عن اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا يبدأ الإثنين المقبل أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وفي وقت متأخر من الجمعة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري توصله مع نظيره الروسي سيرغي لافروف إلى اتفاق بشأن خطة لوقف إطلاق النار في سوريا.

وقال كيري في مؤتمر صحفي: “نعلن عن توصلنا لترتيبات تهدف لوقف اطلاق النار وتمهيد الطريق أمام حل الصراع القائم في سوريا”.

وأوضح أنه بموجب هذه الترتيبات ستبدأ الهدنة ليل الأحد-الإثنين، لافتاً إلى أنه اذا ما استمرت هذه الهدنة لمدة أسبوع، فستقوم الولايات المتحدة وروسيا بإنشاء “مركز مشترك لمحاربة تنظيم داعش وجبهة النصرة”.