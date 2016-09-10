السماح لأحد أفراد أسرة أوجلان بزيارته في السجن في تركيا





اسطنبول- أ ف ب- سمحت تركيا لأحد أفراد أسرة عبد الله اوجلان، الزعيم المسجون لـ “حزب العمال الكردستاني”، بزيارته بمناسبة عيد الأضحى، في سابقة لأقاربه الذين لم يزوروه منذ عامين، كما ذكرت وكالة انباء “الاناضول” السبت.

وقالت الوكالة “بمناسبة عيد الاضحى سيسمح لفرد من اسرة عبد الله اوجلان، زعيم المنظمة الإرهابية (حزب العمال الكردستاني) المسجون في ايمرالي بزيارته”، مشيرة الى أن الإذن أعطي لشقيقه محمد.

وذكرت وسائل إعلام تركية أنه لم يسمح لأسرة اوجلان بزيارته منذ السادس من تشرين الاول/اكتوبر 2014.

ولم يسمح لمحامي اوجلان، المعتقل منذ 1999 على جزيرة ايمرالي قبالة سواحل اسطنبول، بزيارته منذ انهيار وقف إطلاق النار بين “حزب العمال” وقوات الأمن التركية قبل عام.

وكان اوجلان تلقى آخر زيارة رسمية من أعضاء في وفد من اللجنة الاوروبية لمكافحة التعذيب في نيسان/ابريل 2016.

ويأتي قرار السلطات التركية بعد ايام على بدء حوالى خمسين ناشطاً مؤيداً للقضية الكردية، بينهم نواب، إضراباً عن الطعام في دياربكر جنوب شرق تركيا احتجاجاً على قلة المعلومات المتعلقة بأوجلان.

وكان اوجلان، المؤسس التاريخي لـ “حزب العمال”، اعتقل في كينيا في 1999 وحكم عليه في تركيا بعقوبة الاعدام خففت الى السجن المؤبد.

وكان اوجلان أجرى مفاوضات سرية مع سلطات انقرة للتوصل الى وقف لاطلاق النار طبق في 2013، لكنه انهار قبل عام، واستؤنفت المعارك في جنوب شرق تركيا حيث الغالبية التركية.

وأوقع النزاع بين المتمردين الاكراد والقوات المسلحة التركية اكثر من 40 الف قتيل منذ 1984.