وزيرة الدفاع الألمانية: “لم يكن لدي دراية تقريباً بالتخصص العسكري” في بداية عملي





برلين- د ب أ- أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين أنها ترغب في الاستمرار في منصبها بعد الانتخابات البرلمانية في خريف 2017.

وفي تصريحات لصحف شبكة التحرير”دويتشلاند” الصادرة اليوم السبت، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي إنها جهزت للعديد من مشاريع التحديث للقوات المسلحة “وأنا أرغب في مواصلة العمل في هذه المشاريع″.

تجدر الإشارة إلى أن فون دير لاين، أول امرأة تولت حقيبة الدفاع في ألمانيا، وكانت تولت في الفترة بين 2005 حتى 2009 منصب وزيرة الأسرة، وتولت منصب وزيرة العمل في الفترة بين 2009 حتى 2013.

وأضافت فون دير لاين :” مكاني في مجمع بيندلربلوك (مقرّ وزارة الدفاع في برلين) حتى بعد الانتخابات المقبلة”.

واعترفت فون دير لاين بأنها في بداية عملها في وزارة الدفاع :”لم يكن لدي دراية تقريباً بالتخصص العسكري”، مشيرة إلى أن تولي حقيبة الدفاع كان يشبه بالنسبة لها قفزة في الماء البارد “لكنني من خلال مناصبي السابقة، تعلمت كيفية تدرّب المرء سريعاً على المواضيع الجديدة”.