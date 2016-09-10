انتشال جثة سادسة من أنقاض مبنى المرآب في تل أبيب





القدس- أ ف ب- انتشل رجال الإنقاذ في الجيش الإسرائيلي السبت جثة سادسة من أنقاض مبنى مرآب قيد البناء في تل ابيب كان انهار الاثنين، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية وطبية.

وصرحت متحدثة باسم الجيش أنه لم يعد يوجد أي مفقودين في مكان الحادث، الذي وقع الاثنين عندما انهار سقف مرآب للسيارات قيد الانشاء مكوّن من أربع طبقات تحت الارض لسبب مجهول في حي بشمال شرق تل ابيب.

والجمعة انتشل رجال الإنقاذ جثتين. وكان اعلن مقتل عاملين فور وقوع الحادث، قبل ان تنتشل فرق الانقاذ جثة ثالث.

وقالت هيئة “نجمة داود الحمراء” للخدمات الطبية انها عالجت 23 شخصا في الموقع.

ولا تزال ظروف الحادث غير معروفة.

ويسجل في اسرائيل عدد كبير من الحوادث في ورش البناء كما تفيد الاحصاءات.

وبين العامين 2000 و2015 قتل 480 شخصاً في ورش بناء كما افاد تقرير نشرته صحيفة هآرتس في ايار/مايو.

من جهتها تقول الشرطة ان 28 شخصا لقوا مصرعهم في ورش بناء في اسرائيل منذ بداية العام الجاري.