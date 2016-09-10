 وزير الدفاع الفرنسي: جورجيا “مستعدة” للانضمام إلى الحلف الأطلسي 





تبيليسي- أ ف ب- زار وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان السبت جورجيا حيث أكد أن الجمهورية السوفياتية السابقة في جنوب القوقاز “مستعدة” للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وصرح الوزير الفرنسي للصحافيين، إثر لقائه نظيره الجورجي ليفان ايزوريا، أن “جورجيا مستعدة لدخول الحلف”.

وأضاف لودريان، الذي سيلتقي أيضاً الرئيس الجورجي غيورغي مارفيلاشفيلي ورئيس الوزراء غيورغي كفيريكاشفيلي، خلال زيارته التي تستمر ثلاثة أيام، أن “فرنسا كلفت التعاون مع جورجيا في الدفاع الجوي، العنصر الأساسي في السيادة”.

وتابع “سنتقدم سريعاً باقتراح تحرك لتتمكن جورجيا من التزود بوسائل فاعلة من أجل سيادتها الجوية”.

وشهدت جورجيا في 2008 تدخلاً للجيش الروسي على أراضيها. وعلى الأثر، اعترفت موسكو باستقلال منطقتي اوسيتيا الجنوبية وأبخازيا الانفصاليتين.

وخلال هذه الحرب القصيرة، دمّر الجيش الروسي غالبية أنظمة الدفاع الجوي في جورجيا. وفي 2015، وقعت تبيليسي عقداً مع باريس للحصول على منظومة دفاع جوي.

وخلال زيارة لجورجيا في 2014، ذكر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند “بدعم فرنسا لجورجيا ووحدة أراضيها”.