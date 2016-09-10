التلفزيون السوري: سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم موقعاً للجيش داخل سوريا لـ “مساعدة هجوم إسلاميين متشددين”





عمان- رويترز- قال التلفزيون السوري إن طائرات حربية إسرائيلية قصفت موقعاً للجيش قرب مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل اليوم السبت، ناقلاً عن مصدر عسكري سوري قوله إن الغارة تستهدف مساعدة هجوم لمسلحين إسلاميين متشددين.

ونقل التلفزيون عن المصدر قوله إن سلاح الجو الإسرائيلي يساعد الجماعة التي كانت تعرف في السابق بـ “جبهة النصرة” وجماعات متشددة أخرى في هجوم تشنّه ضد القوات السورية في محافظة القنيطرة الجنوبية على الحدود مع مرتفعات الجولان.

وتتهم سوريا منذ وقت طويل إسرائيل بمساعدة وتمويل مسلحين متشددين بمحاذاة الحدود، والسماح بوصول علاج طبي إلى مقاتليهم المصابين.