المغرب يؤكد التزامه “ضبط النفس″ في الصحراء الغربية





الرباط- أ ف ب- أعلن مصدر رسمي مغربي أن المغرب سيلتزم “ضبط النفس″ في مواجهة جبهة بوليساريو في منطقة الكركرات جنوب الصحراء الغربية، لكنه مصمم على انهاء شق طريق في المنطقة كون هذا الامر “هدفاً استراتيجياً”.

وتقع الكركرات جنوب غرب الصحراء الغربية التي تسيطر عليها الرباط منذ 1975، ويطالب بها الانفصاليون الصحراويون في جبهة بوليساريو.

وقال السفير المغربي لدى الامم المتحدة عمر هلال لوكالة المغرب العربي للانباء الرسمية إثر اجتماع تشاوري عقده مجلس الأمن الجمعة لبحث مسالة الكركرات المحاذية لموريتانيا، ان المغرب مستعد “لمواجهة اي عدوان” ولكن “سيلتزم ضبط النفس وسيبقى يحترم وقف اطلاق النار”.

واعتبرت الامم المتحدة ان الوضع في الكركرات “متوتر”، وقد نشرت فيها مراقبين مبدية خشيتها من “تجدد الاعمال القتالية”.

وأضافت ان المغرب بدأ أعمالاً لشق طريق، الامر الذي يرفضه الانفصاليون.

وأوضح هلال أن المغرب أبلغ مجلس الأمن “ان الأشغال التي يقوم بها بالكركرات لها طابع مدني صرف ومحدود في الوقت والزمن، حتى انتهاء بناء الطريق. وهذا الهدف ذو طابع أمني من الناحية الاستراتيجية، والمغرب عازم بكل قوة على تحقيقه”.

وأضاف أن “الأمر يتعلق بمقطع صغير يمتد لثلاثة كيلومترات ونصف كانت مجالاً لانعدام القانون، وحيث تنشط عمليات تهريب الأسلحة الخفيفة، والبشر والمخدرات والسيارات”، لافتاً إلى أن “ثلثي أشغال المرحلة الثانية من هذه العملية، التي تشمل تعبيد وتبليط هذه الطريق انتهت”.

وأكد هلال أن “عملية البناء تمت بالتشاور مع السلطات الموريتانية وبتنسيق مع بعثة مينورسو (قوة الامم المتحدة في الصحراء الغربية) (…) وهذا الأمر يتطلب إشعاراً بسيطاً، وهو ما قام به المغرب بعد 24 ساعة من انطلاق الأشغال”.

وأوردت وثيقة أممية سرية سلمت نهاية اب/اغسطس لمجلس الأمن أن المغرب وبوليساريو انتهكا اتفاق وقف إطلاق النار في 1991 عبر نشر مسلحين في هذه المنطقة.

وأشار هلال إلى أنه أبلغ الامين العام للامم المتحدة بأن السلطات المغربية فككت الخميس في هذه المنطقة “شبكة دولية للاتجار بالمخدرات تتالف من عناصر من البوليساريو لها روابط مباشرة بالجماعات الإرهابية التي تنشط شمال مالي”.

من جهة اخرى، أورد أن المغرب أبلغ بأن الموفد الأممي الخاص كريستوفر روس يعتزم القيام بجولة في المنطقة، “وكان ردنا أن الوضع الحالي غير مناسب لمثل هذه الزيارة. فالمغرب في عز الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية (المقررة في السابع من تشرين الاول/اكتوبر) وسيتم بعد ذلك تشكيل حكومة جديدة”.