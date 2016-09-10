وزير الخارجية اليمني يتهم مسلحي الحوثي وقوات صالح باقتحام منزله بصنعاء

صنعاء- د ب أ- اتهم عبد الملك المخلافي، نائب رئيس الحكومة اليمنية وزير الخارجية، اليوم السبت، مسلحي جماعة “أنصار الله” الحوثية وقوات الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، باقتحام منزله واحتلاله في العاصمة صنعاء.

وأوضح المخلافي، وهو أيضاً رئيس وفد الحكومة اليمنية في المفاوضات، في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن مليشيا الحوثي وصالح اقتحمت منزله في صنعاء وعبثت فيه ولا زالت تحتله، مشيراً إلى أنهم بهذا التصرف يثبتون للعالم أنهم مجرد عصابة.

وأضاف المخلافي “أن الذين اقتحموا مدن الوطن وعبثوا بها واحتلوها ودمّروها ليس غريب عليهم أي شيء بعد ذلك”.

وتابع بالقول “سيبقى اليمن هو الأغلى من كل شيء، واستعادة الدولة واجب لن نتركه”.

ويسيطر مسلحو الحوثي وقوات صالح على العاصمة اليمنية صنعاء منذ أيلول /سبتمبر من العام 2014، وسبق أن نفذوا عمليات مداهمات لمنازل العديد من المسؤولين السياسيين المعارضين لهم.