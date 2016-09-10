إدخال معتقل سابق في غوانتانامو مضرب عن الطعام إلى مستشفى في الأوروغواي





مونتيفيديو- أ ف ب- أدخل معتقل سابق في سجن غوانتانامو الأميركي إلى مستشفى في الاوروغواي السبت بعد إضراب طويل عن الطعام، بحسب ما صرح مسؤول لـ “وكالة فرانس برس″.

وكان أفرج عن جهاد دياب (45 عاماً) في 2014 بعدما أمضى 12 عاماً في سجن غوانتانامو في كوبا بدون توجيه تهم اليه. ونقل الى الاوروغواي مع خمسة معتقلين سابقين اخرين بموجب اتفاق مع واشنطن.

ونقل دياب إلى مستشفى في مونتيفيديو، بحسب ما صرح كريستيان ميرزا الوسيط الحكومي مع معتقلي غوانتانامو السابقين.

وهي المرة الثانية خلال هذا الأسبوع يتم نقل دياب الى المستشفى بسبب إضرابه عن الطعام منذ ثلاثة أسابيع مطالباً بجمع شمله مع عائلته في تركيا.

والجمعة، صرح للإعلام المحلي بأنه إذا توفي فإنه يحمل مسؤولية ذلك لـ”الولايات المتحدة والاوروغواي”.

وأبدى دياب مراراً رغبته في مغادرة الأوروغواي.

وسبق أن فرّ من البلاد ووصل إلى فنزويلا حيث توجه إلى قنصلية الاوروغواي في 26 تموز/يوليو طالبا جمعه بعائلته في تركيا.

وفي فنزويلا سجن دياب في مقرّ الشرطة السرية التي منعته من استقبال الزوار ومن بينهم نشطاء يتابعون قضيته مع محام اميركي.

وأعيد إلى الاوروغواي في 30 اب/اغسطس.

ويصر دياب على أنه لا يمكنه أن يعيل عائلته التي تعيش في تركيا كونه موجوداً في الاوروغواي.