﻿63 انتهاكاً بحق الصحافيين في مصر خلال شهر واحد

لندن ـ «القدس العربي»: سجّل المرصد العربي لحرية الإعلام 63 حالة اعتداء على الحريات الصحافية في مصر خلال شهر آب/ أغسطس الماضي، في مؤشر مهم على ارتفاع وتيرة الانتهاكات التي تستهدف الإعلام في مصر مؤخراً.

وقال تقرير صادر عن المرصد تلقت «القدس العربي» نسخة منه إن شهر آب/ أغسطس شهد 63 حالة اعتداء على حرية الصحافة، بالإضافة إلى استمرار ملف الاختفاء القسري، سواء بإضافة حالات جديدة كما حدث مع المصور الصحافي عمر عادل لمدة ثلاثة أيام بعد ظهوره بقسم الأميرية، شرق القاهرة، أو استمرار اختفاء كل من أحمد المنسي، المتدرب بموقع «صوت الأمة»، ومحمود عبد اللطيف، المتدرب بموقع «شباب نيوز»، رغم مرور قرابة الشهرين على اختفائهما.

وأشار التقرير إلى أنه رغم الإفراج عن الصحافيين عمرو بدر ويوسف شعبان، إلا أن شهر آب/ أغسطس شهد اعتقال صحافيين جديدين هما عمر عادل ومحمد السنجيدي، ليستقر عدد الصحافيين السجناء حالياً عند رقم 92 سجيناً. كما استمرت الانتهاكات القمعية للصحافيين من اعتداءات في السجون ومنع أدوية أو أطعمة، بجانب سوء معاملة أهالي الصحافيين أثناء الزيارة، واعتداءات بدنية.

وندد بممارسات القمع التي تمارسها السلطات المصرية والتي تتمثل في منع التغطية من جانب جهات الحكومة وعلى رأسها البرلمان، بالإضافة إلى المحاكمات والبلاغات والتجديد المستمر لحبس الصحافيين.

وتحدث عن استمرار سياسة الفصل من العمل، والذي انضم إليه ذلك الشهر عدد آخر من الصحافيين بصحيفتي «الأسبوع» و«النهار»، لينضموا إلى 140 صحافياً تم فصلهم الشهر الماضي.

كما أشار تقرير المرصد إلى أن شهر آب/ أغسطس شهد 4 حالات للاختفاء القسري، منها حالتا حبس جديدتان وحالتا إفراج، إذ تم اعتقال المصور الصحافي محمد السنجيدي من منزله بدمياط، وظهر الصحافي بموقع «زووم نيوز» عمر عادل، بقسم الأميرية ثم المرج، شرقي القاهرة، بعد اختفاء قسري عدة أيام. وهذا فضلاً عن استمرار الاختفاء القسري لكل من أحمد منسي، المتدرب بجريدة «صوت الأمة»، ومحمود عبد اللطيف، المتدرب بموقع «شباب نيوز».

وأشار إلى تسجيل 8 انتهاكات سوء معاملة للصحافيين داخل الاحتجاز والسجون، ومنع دخول الأدوية والطعام، وسوء معاملة الأسر أثناء الزيارة.

ولفت إلى شكوى أسرة عبد الله شوشة، مراسل قناة أمجاد الفضائية بالإسماعيلية، المتهم في القضية المعروفة إعلامياً باسم «حركة ولّع» من تعرضه لحالة نفسية سيئة، وذلك بسبب سوء معاملة إدارة السجن له، ومنعه من التريّض وقطع التيار الكهربائي عنه، وعدم وجود مراوح، ما يصيبه بالاختناق مع تكدس الزنزانة، ومنع الطعام عنه، وقيام المخبر بأكل طـــعـــامه، فضلاً عن استثنائه من إخـــلاء سبــيله رغم أنه واحد من سبعة صدر حكم بإخلاء سبيلهم، ولكن تم إخباره بعد ذلك أن الملف الخاص به قد تم تحويله إلى أمن الدولة، بحسب تصريحات صحافية لشقيقته.

كما أرسل الصحافي في جريدة «حكاية» الفنية، أحمد بيومي، استغاثة من محبسه يشكو فيها من تعنت النيابة بعدم تمكينه من الاستئناف على قرارات حبسه بعد 7 أشهر ونصف الشهر من الحبس.

واشتكى المصور الصحافي محمود أبو زيد، الشهير بـ»شوكان» والمحبوس في القضية المعروفة إعلاميا بـ»فض اعتصام رابعة»، أثناء جلسة محاكمته، من تكدس عدد النزلاء معه بالزنزانة، وافتراش الأرض، الأمر الذي يزيد من درجة الحر الشديدة أصلاً.

وأكد التقرير دخول المصور الصحافي في جريدة «تحيا مصر»، محمد عبد المنعم إمام، والمحكوم عليه بالسجن ثلاث سنوات، في إضراب عن الطعام للأسبوع الثاني، وذلك احتجاجاً على ما يتعرض له من انتهاكات، ما عرّض صحته للخطر، في الوقت الذي ترفض فيه إدارة السجن توفير الرعاية الصحية له.

كما لفت التقرير إلى تلقي إدارة سجن جمصة العمومي شكوى من زوجة الصحافي عبد الرحمن شاهين مراسل جريدة «الحرية والعدالة» بالسويس بسبب منعها من زيارته بحجة منع زيارة السجناء السياسيين رغم حصولها على تصريح.