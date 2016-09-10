﻿الأندية التركية تفشل… فيزداد مدربوها ثراء!

إسطنبول ـ «القدس العربي»: قبيل انطلاق الموسم الكروي الجديد في تركيا بأسبوع واحد، قامت إدارة نادي فنربهتشة بفسخ عقد مدرب الفريق الأول البرتغالي فيكتور بيريرا من جانب واحد، الأمر الذي بادر إلى الأذهان المبالغ الطائلة التي دُفعت للمدربين الاجانب في حالات مماثلة.

وجاء قرار فسخ عقد المدرب البرتغالي بعد تعاقد النادي مع المدرب الهولندي دك أدفوكات لموسمين، فيما سينظر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالتعاون مع محكمة التحكيم الدولية لكرة القدم، في قضية دفع التعويضات التي يطالب بها بيريرا، على اعتبار أنّ صلاحية عقده مع فنربهتشة تنتهي بعد عام.

ومعروف أنّ الأندية التركية وخاصة الأربعة الكبار (فنربهتشة وغلاطة سراي وبشكتاش وطرابزون سبور) لا تتخلّى عن مدربيها حسب الأصول المتعارف عليه، بل تقوم إدارات هذه الاندية عادة بتحميل المدربين سبب فشل الفريق في تحقيق النتائج الجيدة، وتعمل على إبعادهم عن مهمة تدريب الفريق عن طريق فسخ عقودهم من جانب واحد. وفي هذا الصدد قال ألباي كوسة نائب رئيس معهد القانون الرياضي في تركيا، إنّ إبعاد المدربين الأجانب عن إدارة الفريق عن طريق فسخ عقودهم بدل اتباع أسلوب حل العقد بالتفاهم، يعدّ خطأً كبيراً، مشيراً الى أنّ رؤساء الأندية يقومون بفسخ عقود المدربين بدون النظر إلى بنود العقد التي تكلّف النادي مبالغ طائلة، وأنهم يقومون بذلك إرضاءً للجمهور، وحفاظاً على مناصبهم الرئاسية. وتابع كوسة قائلاً: «عندما يحقق الفريق نتائج سلبية، فإنّ أول ما يلجأ إليه رئيس النادي، هو التفكير في تغيير المدرب، ويمارس شتّى أنواع الضغط للمدرب من أجل إرغامه على تقديم استقالته، وإنّ رؤساء الأندية يمارسون هذه الضغوط من أجل التخلص من دفع التعويضات التي سيطالب بها المدرب في حال أقيل من منصبه من الإدارة، لكننا لاحظنا خلال الأعوام الأخيرة، فشلهم في هذا الخصوص، وإنّ فسخ نادي فنربهتشة لعقد بيريرا من جانب واحد، خير دليل على هذا الموضوع».

من جانبه أفاد لفنت أردوغان، مسؤول سابق للشؤون القانونية في نادي بشكتاش، أنّ القائمين على إدارة الاندية التركية يقبلون بكافة الشروط التي يمليها عليهم المدربون الأجانب أثناء توقيع العقد، بدون تفكير أو تمعّن بما ستخلّفها هذه الشروط من آثار مادية وخيمة على النادي في حال لم يتمكّن المدرب من تحقيق نتائج إيجابية، مبيناً أنّ عدم تفكيرهم ناجم عن أمرين إثنين، أولهما الإثارة وثانيهما عدم استخلاص الدروس من التجارب السابقة الفاشلة. وأردف قائلاً: «أنديتنا الكبيرة تتسابق على التعاقد مع المدربين العالميين الكبار، وكأنّ هؤلاء يأتون إلى تركيا بدون مقابل مادي، ورغم أنني كنت أشغل منصب المشرف على الشؤون القانونية في بشكتاش، إلّا أنّ الإدارة كانت ترفض مشاركتي في مناقشة بنود العقد المبرم مع المدرب الأجنبي، لأنهم كانوا يدركون أنني سأعارض البنود المتعلقة بالجانب المادي، فالمدربون الأجانب يتم استقبالهم بحفاوة كبيرة، إلّا انهم يعاملون بطريقة سيئة عندما تقرر الإدارة إرسالهم والتخلص منهم، فلو تمّ التعامل بطريقة حسنة مع هؤلاء المدربين، فمن الممكن أن يقوم هؤلاء المدربون بالتنازل عن جزء من مستحقاتهم، ولذلك فإنّ أي مدرب أجنبي يتم التعاقد معه، يملي شروطاً تعجيزية وقاسية، كي لا يتعرض لما تعرض له سلفه».

كثير من المدربين الأجانب يتقاضون أكبر المبالغ في مسيرتهم الاحترافية في تركيا، ويكسبون أموالا طائلة خلال فترة قصيرة، نتيجة الدعاوى القضائية التي يفتحونها بحق النادي الذي فسخ العقد من جانب واحد. وفي هذا السياق قال المدرب التركي يلماز فورال، إنّ بيريرا لم يكن يحلم بالمبلغ الذي تقاضاه من نادي فنربهتشة، مبيناً أنّ الأخير كان يتقاضى مبلغ 4 مليون يورو مع مساعديه سنوياً، وأنّ السياسات المالية الفاشلة التي تتبعها الأندية تؤثر سلباً على سمعة الكرة التركية التي تطمح لأن تكون من بين الخمسة الاوائل أوروبياً. واستطرد فورال قائلاً: «سياسات الأندية الفاشلة تؤثّر على سمعة الكرة التركية، وعقوبات إبعاد الأندية من المشاركة في البطولات نتيجة ديونها الكبيرة، تزيد من سوء الأوضاع المالية، وعلى الدولة أن تكون صارمة في التعامل مع هذه الإدارات». دل بوسكي الأكثر تقاضياً للتعويضات في تاريخ الكرة التركية.

ويتصدّر المدرب الاسباني الشهير فيسنتي دل بوسكي، قائمة المدربين الأجانب الأكثر تقاضياً للتعويضات من الأندية التركية نتيجة فسخ عقده قبل انقضاء المدة المتفقة عليها، حيث غرّم نادي بشكتاش في موسم 2004/2005 بدفع مبلغ 8.5 مليون يورو نتيجة إقدام النادي على فسخ عقده بعد مرور 4 أشهر على بدء عمله في النادي. وقام فنربهتشة خلال السنوات الأخيرة بدفع تعويضات بقيمة 4.4 مليون يورو لكل من المدرب الألماني كريستوف داون والإسباني لويس أراغونيس. ولم يسلم غلاطة سراي من دفع التعويضات للمدربين الأجانب، إذ اضطرت الإدارة لدفع مليونين و990 ألف يورو للمدرب الإيطالي تشيزاري برانديلي الذي أشرف على تدريب الفريق لـ145 يوماً فقط في موسم 2014/2015، ودفعت كذلك مبلغ 3 مليون يورو للمدرب الهولندي فرانك رايكارد، الذي تولّى تدريب الفريق في موسم 2009/ 2010، وللألماني ميشيل سكيبه في موسم 2008/2009، مبلغ 1.7 مليون يورو، وقبله تقاضى الفرنسي إريك جيريتس 1.1 مليون يورو، ليكون بذلك إجمالي مدفوعات غلاطة سراي كتعويضات للمدربين الاجانب نتيجة فسخ عقودهم من جانب واحد، 8 مليون و790 ألف يورو. ومن بين الأندية الأربعة الكبيرة التي دفعت تعويضات لمدربين أجانب، نادي طرابزون سبور الذي دفع للمدرب البوسني وحيد خليلوفيتش 980 ألف يورو. وبذلك تكون الأندية الأربعة الكبيرة في تركيا، دفعت إجمالا 24 مليون يورو كتعويضات للمدربين الأجانب نتيجة فسخ عقودهم قبل انقضاء المدة المحددة.