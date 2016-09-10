﻿كوسوفو… الظهور الأول على مسرح الكرة العالمية!

توركو (فنلندا) ـ «القدس العربي»: استهل منتخب كوسوفو مشاركته الأولى على الساحة الأوروبية بالتعادل مع مضيفه الفنلندي 1/1 الاثنين الماضي في المجموعة التاسعة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018. ونجحت كوسوفو بدعم من الولايات المتحدة والقوى الغربية الكبرى في إعلان استقلالها عن صربيا عام 2008.

وحتى قبل ذلك، بدأت كوسوفو في الزحف نحو المنظمات الرياضية الدولية، حيث كان الاتحاد الدولي لتنس الطاولة أول اتحاد رياضي يضم كوسوفو إلى عضويته عام 2003 ثم اتحادات المصارعة والكرة اللينة والرماية والجودو. وجاء انضمام كوسوفو للجنة الأولمبية الدولية في كانون الأول/ ديسمبر عام 2014، ليعزز من مكانة كوسوفو الرياضية، ويفتح المجال أمامها للانضمام إلى مجموعة من الاتحادات ذات الوزن الثقيل مثل الاتحاد الدولي لكرة السلة ثم كرة القدم (فيفا) في أيار/ مايو من العام الماضي، ليتم السماح لها بالمشاركة في التصفيات المؤهلة للمونديال.

وكل ذلك بعد 17 عاما من قتالها ضد حكم بلغراد وما يقرب من تسعة أعوام على استقلالها عن صربيا، واكتساب الحق في اللعب يعتبر انتصارا ضخما للإقليم السابق ذي الأغلبية الألبانية. ويأتي ذلك في الوقت الذي لاتزال فيه كوسوفو مستبعدة من الانضمام لمنظمة الأمم المتحدة بسبب معارضة صربيا الشرسة للاعتراف العالمي بها كدولة مستقلة ذات سيادة. وكان المواطنون الألبان، الذين يشكلون 90٪ من سكان كوسوفو البالغ عددهم مليوني نسمة، شنوا تمردا عام 1998 من أجل استقلال الإقليم عن صربيا. وتصاعد التمرد مع رد عنيف من صربيا، أدى الى تدخل حلف شمال الاطلسي (ناتو) وانهاء اراقة الدماء في 1999. ومازال الوضع السياسي الحالي يلقي بظلاله. حيث أنه حتى في حال تأهل كوسوفو للمونديال، فإنه ليس مؤكدا أن ترحب روسيا، القوى العظمى الحليفة لصربيا، بمشاركة منتخب كوسوفو في البطولة. وساهمت روسيا في استمرار إبعاد كوسوفو عن الانضمام للأمم المتحدة في ظل رفض الاعتراف بها كدولة، ودعمها لمطالب صربيا بفرض السيادة على عليها. بالإضافة لذلك، فإن كوسوفو لم تحدد حتى الآن هوية اللاعبين الذين سيمثلونها مستقبلا، بعدما لعب في الوقت نفسه الكثير من لاعبيها الموهوبين لبلدان أخرى مثل سويسرا وألبانيا على وجه الخصوص. وأشارت تقارير إلى أن الفيفا ما زال يدرس الطلبات الفردية للاعبين الراغبين في التحول من بعض البلدان للانضمام إلى منتخب كوسوفو الوليد. وذكرت محطة «آر تي كيه» التلفزيونية الحكومية في كوسوفو أن سبعة لاعبين انضموا لمنتخب كوسوفو، هم: سمير أوجكاني وأمير رحماني وألبان ميها وميلوت راشيكا وفيدات موريكي وهيروليند شالا وفالون بيريشا. وكان لاعب وسط منتخب فنلندا بيرباريم هاتيماي (29 عاما) قرر يوم الاثنين الماضي عدم اللعب مع الفريق في لقائه أمام كوسوفو التي ولد بها. ويعد هاتيماي أحد اللاعبين البارزين الذين أبدوا رغبتهم في تمثيل منتخب كوسوفو.