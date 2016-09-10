﻿تركيا تسمح لعبدالله أوجلان بلقاء شقيقه بمناسبة «الأضحى»

أنقرة ـ من كمال قره داغ:قررت تركيا السماح لزعيم منظمة «بي كا كا»، عبد الله أوجلان، المسجون في جزيرة «إمرالي» في بحر مرمرة، بلقاء شقيقه الأصغر محمد، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ونقل مراسل الأناضول، عن مصادر أمنية، فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن «السلطات التركية وافقت على السماح لشقيق الزعيم الإرهابي بلقائه، بمناسبة العيد، مع التحفظ على تاريخ وساعة الزيارة».

يذكر أن الزيارة الأخيرة لأوجلان كانت من قبل أعضاء في «اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب» في أبريل/ نيسان الماضي.

ويقضي «أوجلان» حكما بالحبس مدى الحياة، في سجنه بجزيرة إمرالي، بعد إلقاء القبض عليه في 15 شباط/ فبراير 1999، حيث مثل أمام القضاء وحكم عليه في البداية بالإعدام بتهمة «الخيانة العظمى»، لكن خفف الحكم إلى السجن «مدى الحياة»، بعد إلغاء عقوبة الإعدام بموجب قوانين التوأمة مع الاتحاد الأوروبي. (الأناضول)