﻿الطيران الإسرائيلي يغير على موقع للجيش السوري

القدس ـ من عبد الرؤوف أرناؤوط: أغارت طائرة إسرائيلية، أمس السبت، على موقع للجيش السوري، ردا على سقوط قذيفة صاروخية في الجانب المحتل من الجولان السوري في وقت سابق أمس.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في تصريح مكتوب «ردا على سقوط قذيفة صاروخية في شمال هضبة الجولان، أغار الجيش من خلال طائرة سلاح الجو على مدافع تابعة للنظام السوري».

وأضاف أدرعي «سقطت قذيفة صاروخية في شمال هضبة الجولان دون وقوع إصابات أو أضرار»، مشيرا إلى أنها «يبدو انزلقت من الحرب الداخلية في سوريا».

وحمّل المتحدث العسكري، النظام السوري المسؤولية «عما يجري داخل أراضيه»، قائلا: «جيشنا لن يحتمل أية محاولة للمس بسيادة دولة إسرائيل وسلامة سكانها».

وتكررت خلال الأشهر الماضية حوادث سقوط قذائف على هضبة الجولان المحتلة مصدرها الجانب السوري من الحدود جراء القتال الدائر هناك بين المعارضة والنظام السوري، فيما يرد الجيش الإسرائيلي أحيانا على مواقع تابعة للنظام السوري. (الأناضول)