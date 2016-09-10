﻿كوريا الشمالية تتحدى واشنطن غداة تجربتها النووية الخامسة ومجلس الأمن يعد قرار عقوبات جديد

الأمم المتحدة (الولايات المتحدة) ـ وكالات: تحدت كوريا الشمالية أمس السبت الولايات المتحدة بتأكيدها أنها لن ترضخ «للابتزاز» الأمريكي غداة تجربتها النووية الخامسة التي لقيت إدانة دولية واسعة.

ودان مجلس الأمن الدولي التجربة النووية الخامسة التي اجرتها كوريا الشمالية الجمعة وقرر إعداد قرار جديد يفرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ.

وكتبت «رودونغ سينمون» الصحيفة الرسمية للحزب الحاكم في بيونغ يانغ أن «الزمن الذي كانت فيه الولايات المتحدة تستطيع ممارسة ابتزاز نووي أحادي الجانب لجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية (الاسم الرسمي لكوريا الشمالية) ولى».

واضافت ان «الولايات المتحدة غاضبة من الاجراءات العسكرية القوية التي اتخذتها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تدريجيا».

وفي بيان تبنته بالإجماع، قالت الدول الـ15 الأعضاء في المجلس بما فيها الصين حليفة كوريا الشمالية، إنها «ستبدأ العمل فورا على اتخاذ الإجراءات المناسبة بموجب المادة 41 من ميثاق الامم المتحدة وعلى قرار للمجلس».

وتتعلق المادة 41 بـ»اجراءات لا تتضمن استخدام القوة المسلحة».

وتطالب الولايات المتحدة وفرنسا واليابان بعقوبات جديدة وصارمة ضد كوريا الشمالية.

وفي كوريا الجنوبية قال وزير الخارجية أمس السبت إن قدرة كوريا الشمالية النووية تتوسع سريعا مشيرا إلى القلق الذي يشعر به العالم إزاء تجربة كوريا الشمالية النووية الخامسة في تحد للعقوبات المفروضة عليها من الأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية الكوري الجنوبي يون بيونج سي إن التجربة أثبتت أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون غير مستعد لتغيير مساره وإن هناك حاجة لفرض عقوبات أكثر صرامة وتكثيف الضغط مما يؤدي إلى «ألم لا يحتمل في كوريا الشمالية بشكل لا يترك مجال سوى التغيير».

وقال في اجتماع وزاري عقد لبحث التجربة النووية «قدرة كوريا الشمالية النووية تزيد وتتسارع إلى مستوى كبير مع الوضع في الاعتبار أن التجربة النووية الخامسة كانت الأقوى.»