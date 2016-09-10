الكويت تتفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام من تصريح منسوب لوزير خارجيتها بشأن السعودية





الكويت- د ب ا- نفت وزارة الخارجية الكويتية ما تداولته وكالة “فارس″ للأنباء وبعض وسائل الإعلام من تصريح منسوب للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، يتضمن ما وصف بفحوى الاتصال الهاتفي بينه وبين وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بشأن تغيير موقف المملكة تجاه الأزمة اليمنية.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، أن دولة الكويت العضو في التحالف العربي والدولي لإعادة الاستقرار إلى اليمن على تنسيق كامل مع الأشقاء في السعودية، التي تسعى لإعادة الاستقرار إلى اليمن وفق رؤية واضحة وحكيمة.

وأكد المسؤول موقف دولة الكويت الثابت في دعم جهود المملكة الشقيقة في إرساء السلام والاستقرار في ربوع اليمن.

وأهاب المصدر بوسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نشر مثل هذه الأخبار الملفقة.