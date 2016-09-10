ثمانية وخمسون قتيلاً على الأقل حصيلة الغارات الجوية على إدلب في شمال غرب سوريا 





بيروت- أ ف ب- قتل 58 شخصاً السبت في غارات جوية استهدفت سوقاً تجارية ومناطق في مدينة إدلب، التي تسيطر عليها فصائل المعارضة المسلحة في شمال غرب سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وذلك غداة اتفاق واشنطن وموسكو على هدنة.

وقال المرصد في بيان “ارتفع إلى 58، بينهم 13 طفلاً و13 مواطنة والبعض منهم مجهولو الهوية، عدد الشهداء الذين قتلتهم الطائرات الحربية في المجزرة التي نفذتها باستهدافها لسوق مدينة إدلب ظهر اليوم السبت”، مضيفاً أن “الضربات الجوية أسفرت كذلك عن سقوط عشرات الجرحى، ولا تزال أعداد الشهداء مرشحة بشكل مؤكد للارتفاع لوجود جرحى بحالات خطرة ووجود مفقودين”.