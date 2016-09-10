استشهاد طفلة فلسطينية دهسها مستوطن يهودي غرب بيت لحم

رام الله- الأناضول- استشهدت طفلة فلسطينية مساء السبت، بعد أن دهسها مستوطن يهودي قرب بلدة الخضر غرب مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب لها، إن الطفلة هي لمى مروان موسى، وتبلغ من العمر 4 سنوات.

ونقلت الطفلة من مكان الحادث بمركبة تابعة لنجمة داوود الحمراء الإسرائيلية (خدمات طبية)، والتي أبلغت بدورها الهلال الأحمر الفلسطيني في بيت لحم، لاستلامها ونقلها لمستشفى بيت جالا الحكومي في المدينة، بحسب الهلال الأحمر.

وأفاد مراسل “الأناضول” أنه تم تسليم جثمان الطفلة عند المدخل الجنوبي لمدينة بيت لحم، وتم نقلها إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، مشيراً إلى أن عائلة الطفلة من سكان منطقة أم ركبة القريبة من بلدة الخضر التي وقع قربها الحادث.

ويتعرّض الفلسطينيون لحوادث الدهس في الطرق الخارجية للمدن الفلسطينية، والتي يسلكها المستوطنون اليهود، ويتعمدون في كثير من الأحيان دهس فلسطينيين، حيث توفي العديد منهم جراء حوادث الدهس المتعمدة، خلال السنوات الأخيرة، بحسب مسؤولين فلسطينيين.

ولم يصدر عن الجانب الإسرائيلي أية بيانات بخصوص حادثة الدهس.