النظام السوري يوافق على اتفاق الهدنة الروسي-الأميركي





بيروت- أ ف ب- وافقت النظام السوري السبت على اتفاق الهدنة الاميركي الروسي المزمع البدء بتطبيقه اعتبارا من الاثنين في سوريا، في حين تعاملت معه المعارضة بحذر مؤكدة انها لم تتسلم حتى الان اي نص رسمي للاتفاق.

ميدانيا، قتل 58 شخصا في غارات جوية استهدفت سوقا تجارية ومناطق في مدينة ادلب التي تسيطر عليها فصائل المعارضة المسلحة في شمال غرب سوريا، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية “سانا” عن “مصادر مطلعة” ان “أحد أهداف الاتفاق الروسي الاميركي هو التوصل الى حلول سياسية للأزمة في سوريا”، مضيفة ان “الحكومة السورية وافقت على الاتفاق”.

وأكدت المصادر ان “الاتفاق بكامله تم بعلم الحكومة السورية ووافقت عليه”.

من جهتها، اعلنت “الهيئة العليا للمفاوضات”، التي تضم ابرز مكونات المعارضة والفصائل المقاتلة، انها “لم تتسلم اي نص رسمي عن الاتفاق الاميركي الروسي، وفي حال استلامه ستجري “الهيئة” دراسة تفاصيله ومعرفة آليات وضمانات تطبيقه”.

واضافت في تصريح “قبل إعطاء اي رد رسمي ستجتمع “الهيئة” مع المكونات السياسية والمدنية وقيادات “الجيش الحر” والفصائل الثورية للتشاور في هذا الامر”.

وكانت “الهيئة” تعاملت بحذر مع اعلان الجانبين الاميركي والروسي للهدنة، وصرحت بسمة قضماني من “الهيئة” لـ “فرانس برس″ في وقت سابق “ننتظر ان تقنع روسيا النظام بضرورة الالتزام بالاتفاق، ولا نتوقع ان يقوم النظام بذلك بملء إرادته”.

وأضافت “نامل من روسيا ان تنطلق من منطق الحرب الى منطق الحل السياسي”، “فنحن لا نعول على النظام اطلاقا” بل “نعول فقط على روسيا التي في يدها كل الأوراق”.

من جهته، حض مبعوث الولايات المتحدة الخاص الى سوريا السبت المعارضة السورية على قبول اتفاق الهدنة، وقال مايكل راتني، في رسالة الى فصائل المعارضة، ان هذا الاتفاق “افضل وسيلة لدينا لانقاذ الارواح”.

وأضاف “نعتقد أن هذه الهدنة لديها الإمكانية لأن تكون أكثر فاعلية من سابقتها، وذلك لأن لديها القدرة على وقف الضربات الجوية السورية ضد المدنيين السوريين وقوات المعارضة”.

وتابع “والشيء الأكثر أهمية هو اننا نود الحصول على تأكيد منكم أنكم مستعدون للالتزام بهذا الاتفاق”.

وأعلن وزيرا الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف، اللذان يدعم بلداهما اطرافاً متحاربين في سوريا مساء الجمعة الاتفاق. وقال لافروف ان موسكو “أطلعت الحكومة السورية” عليه، وأن الاخيرة “مستعدة لتطبيقه”.

وأعرب كيري عن الأمل في أن يتيح الاتفاق “خفض العنف” وفتح الطريق أمام “سلام عن طريق التفاوض وانتقال سياسي في سوريا”.

وقف القتال في حلب

يتناول الاتفاق الروسي الاميركي في احدى نقاطه مدينة حلب في شمال سوريا التي تشهد وضعا انسانيا مروعا، وتسيطر قوات النظام على احيائها الغربية في حين يسيطر المعارضون على احيائها الشرقية التي يحاصرها النظام.

وينص الاتفاق على “نزع الاسلحة” من طريق الكاستيلو شمال حلب التي كانت الفصائل المقاتلة تستخدمها للتموين قبل ان تسيطر عليها قوات النظام.

وقالت المصادر المطلعة لـ”سانا” انه “سيتم وقف الاعمال القتالية في مدينة حلب لأسباب إنسانية”.

وبموجب الاتفاق واستنادا الى تصريحات الوزيرين الاميركي والروسي، يمتنع النظام السوري عن القيام بأي اعمال قتالية في المناطق التي تتواجد فيها المعارضة المعتدلة، والتي سيتم تحديدها بدقة وفصلها عن المناطق التي تتواجد فيها “جبهة فتح الشام”، او “جبهة النصرة” سابقا قبل ان تعلن فك ارتباطها بتنظيم “القاعدة”.

كما ينص على وقف كل عمليات القصف الجوي التي يقوم بها النظام في مناطق اساسية سيتم تحديدها، وخصوصا وقف القصف بالبراميل المتفجرة واستهداف المدنيين.

وعلى المعارضة أن تنضم الى اتفاق وقف الأعمال القتالية، فيما يمتنع الطرفان عن شن هجمات وعن محاولة إحراز تقدم على الارض.

ومن ابرز النقاط إدخال مساعدات إنسانية الى المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، بما فيها حلب.

وبعد مرور سبعة ايام على تطبيق وقف الأعمال القتالية وتكثيف إيصال المساعدات، تبدأ الولايات المتحدة بالتنسيق مع الروس تنفيذ ضربات جوية مشتركة ضد “جبهة فتح الشام” وتنظيم “الدولة الاسلامية”.

وتسعى القوتان العظميان الى إحياء خطة للسلام أقرتها الاسرة الدولية في نهاية 2015 وتشمل وقفا دائما لإطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية وإقرار عملية انتقال سياسي بين النظام السوري والمعارضة.

ورحب بالاتفاق كل من بريطانيا وفرنسا والاتحاد الاوروبي وتركيا التي بدأت تدخلا عسكريا غير مسبوق في سوريا منذ أواخر آب/أغسطس ضد المقاتلين الاكراد وتنظيم “الدولة الاسلامية”.

ضربات مشتركة قريبا؟

وقال لافروف ان الاتفاق “يسمح بإقامة تنسيق فعال لمكافحة الإرهاب”.

ورد كيري بأن الولايات المتحدة ستوافق في حال استمرت الهدنة “لمدة اسبوع″ على التعاون مع الجيش الروسي.

ويتعين على روسيا ممارسة ضغوط على النظام السوري، بينما على واشنطن اقناع من تسميها “المعارضة المعتدلة” بفك ارتباطها بالمجموعات الجهادية التي تتحالف معها في محافظتي حلب وإدلب (شمال غرب)، وفي مقدمها “جبهة فتح الشام”، اي “جبهة النصرة” قبل ان تعلن فك ارتباطها بتنظيم “القاعدة” والتي لا تزال موسكو وواشنطن تعتبرها “ارهابية”.

وعلق الباحث في معهد الشرق الاوسط للابحاث تشارلز ليستر على الاتفاق بالقول “احد الاسئلة المهمة هو كيف ستحدد الولايات المتحدة وروسيا المناطق التي تعتبر فيها المعارضة بعيدة بشكل كاف عن “جبهة فتح الشام”، “جبهة النصرة” سابقا قبل فك ارتباطها بتنظيم “القاعدة”، والمناطق التي تعتبر قريبة جدا فيها من “فتح الشام” وتشكل بالتالي اهدافا مشروعة”.

في هذا الصدد، أعلن لافروف تشكيل “مركز مشترك” روسي أميركي لتنسيق الضربات “سيهتم فيه عسكريون وممثلون عن أجهزة الاستخبارات الروسية والأميركية بقضايا عملية: التمييز بين الارهابيين والمعارضة المعتدلة”.

وشددت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) في بيان على ان التعهدات المدرجة في الاتفاق “يجب ان تحترم بالكامل قبل اي تعاون عسكري محتمل” مع الروس.

ميدانيا، قتل 58 شخصا في غارات جوية استهدفت سوقا تجارية ومناطق في مدينة ادلب التي تسيطر عليها فصائل المعارضة المسلحة في شمال غرب سوريا، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال المرصد في بيان “ارتفع إلى 58، بينهم 13 طفلا و13 مواطنة والبعض منهم مجهولو الهوية، عدد الشهداء الذين قتلتهم الطائرات الحربية في المجزرة التي نفذتها باستهدافها لسوق مدينة إدلب ظهر اليوم السبت”.

وأضاف ان “الضربات الجوية اسفرت كذلك عن سقوط عشرات الجرحى، ولا تزال أعداد الشهداء مرشحة بشكل مؤكد للارتفاع لوجود جرحى بحالات خطرة ووجود مفقودين”.

وفي تصريح لـ “وكالة فرانس برس″ قال رامي عبد الرحمن مدير المرصد “كان سكان المنطقة يتسوقون قبل عيد الاضحى ولذلك أدت الغارات الى عدد كبير من الضحايا”.

ولم تعرف في الحال ما اذا كانت الطائرات التي شنت هذه الغارات تابعة للنظام السوري ام لحليفته روسيا.