خروج جون هينكلي المتورط في محاولة إغتيال رونالد ريغان من مصحة نفسية

واشنطن- د ب أ- وصل جون هينكلي، الذي حاول اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان عام 1981، يوم السبت إلى المنزل الذي سيقيم فيه بعد الإفراج عنه من مستشفى للصحة النفسية في واشنطن، حسبما ذكرت وسائل اعلام أمريكية.

وقرر قاض اتحادي أمريكي في تموز/ يوليو الماضي أن هينكلي، الذي كان رهن الاحتجاز لأكثر من 35 عاما، لم يعد يشكل تهديدا ويجب الإفراج عنه.

وسيعيش الآن مع والدته البالغة من العمر 90 عاما في مدينة وليامز بولاية فرجينيا، على بعد حوالى 250 كيلومترا جنوب واشنطن.

وأطلق هينكلي النار على ريغان وعلى سكرتيره الصحفي واثنين من رجال الأمن يوم 30 آذار/ مارس 1981، خارج أحد فنادق واشنطن. وقال إنه فعل هذا في محاولة لجذب انتباه الممثلة جودي فوستر.

وتم إطلاق النار على ريغان، الذي كان رئيسا في الفترة من 1981 إلى 1989، بعد 69 يوما فقط من توليه مهام منصبه. وتوفي ريغان عام 2004 بعد صراع طويل مع مرض الزهايمر.

وبسبب الاصابة ظل جيمس برادلي، السكرتير الصحفي لريغان، قعيدا على كرسي متحرك بقية حياته حتى وفاته في عام 2014 نتيجة مشاكل صحية أخرى.

ووجدت المحكمة أن هينكلي غير مذنب لاعتبارات تتعلق بقواه العقلية وتم إيداعه مصحة للأمراض النفسية منذ عام 1982.

ووفقا لقرار الافراج، يحظر على هينكلي (61 عاما) الاتصال بأي أحد من ضحايا عملية إطلاق النار وأقاربهم أو فوستر. ولا بد له أن يبقى في محيط لا يتجاوز 80 كيلومترا من منزله.