كلينتون تعتذر عن وصفها أنصار ترامب بأنهم “مجموعة بائسين”

واشنطن- أ ف ب- قدمت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون السبت اعتذارها لوصفها انصار خصمها الجمهوري دونالد ترامب بانهم “مجموعة من البائسين”، في تصريح اعتبره الملياردير المثير للجدل بانه “خطأ الموسم” الانتخابي.

ولكن السيدة الاولى سابقا ارفقت اعتذارها بالتأكيد على انها لن تكف عن انتقاد “التعصب الاعمى والعنصرية”.

وكانت كلينتون صرحت في لقاء لجمع التبرعات في نيويورك الجمعة “بشكل عام يمكن إدراج نصف أنصار ترامب في ما اطلق عليه سلة البائسين”.

واضافت انهم “عنصريون، ومنحازون ضد المرأة وضد المثليين ويكرهون الاجانب والاسلام، وغير ذلك. وللاسف يوجد اشخاص مثل هؤلاء. وقد ابرزهم (ترامب)”.

وفي كلمة أمام مجموعة من انصار حقوق المثليين، اعتبرت ان هؤلاء الأشخاص “يستعصون على العلاج، ولكن لحسن الحظ فانهم لا يمثلون أمريكا”.

ورد ترامب (70 عاما) عليها السبت بتغريدة قال فيها “هيلاري كلينتون تهين انصاري من ملايين الاشخاص الرائعين المجتهدين، بهذا الشكل. اعتقد ان ذلك سيكلفها غاليا في استطلاعات الرأي”.

وانتشر هاشتاغ “سلة البائسين” على تويتر.

وقالت كلينتون (68 عاما) كذلك امام الحشد إن اخرين من أنصار ترامب يشعرون بأن الحكومة خذلتهم و”يتوقون إلى التغيير”.

واضافت ان “هؤلاء اشخاص يجب أن نتفهمهم ونتعاطف معهم”.

وسعى المتحدث باسم حملة كلينتون نيك ميريل الى توضيح تصريحاتها. وقال ان افرادا من حركة اليمين المتطرف المعروفة باسم “الت رايت” يستخدمون ترامب لطرح اجندتهم للكراهية.

واضاف “بالتاكيد ليس كل من ايد ترامب هو جزء من هذه الحركة، ولكن زعماءها يؤيدون ترامب (…) ويبدو ان انصارهم يشكلون نصف الحشد”.

والسبت اعتذرت كلينتون عن خطئها في “التعميم”، وقالت “الليلة الماضية اطلقت وصفا تعميميا وهذه ليست فكرة جيدة. وانا نادمة على قولي نصف (انصار ترامب). هذا خطأ”.

الا انها عددت قائمة من الامور “البائسة” عن ترامب.

وقالت “ترامب بائس لانه بنى حملته على الانحياز والخوف ومنح الاراء والاصوات الكارهة منبرا وطنيا، بما في ذلك اعادة تغريدات لمتعصبين ليس لهم سوى عدد قليل من المتابعين ونشر رسالتهم لـ11 مليون شخص”.

واضافت ان ترامب “بائس لانه هاجم قاضيا فدراليا بسبب جذوره المكسيكية، واساء إلى عائلة جندي (قتل في العراق) لان افرادها مسلمون، ونشر كذبة مفادها ان اول رئيس اسود لنا ليس أمريكيا اصيلا”.

وتابعت “ولذلك لن اكف عن انتقاد التعصب الاعمى والخطاب العنصري في هذه الحملة”.

واكدت كلينتون أن العديد من أنصار ترامب “امريكيون مجتهدون” يشعرون بالتهميش.

واضافت “انا مصممة على أن أوحد البلاد واعمل على نجاح اقتصادنا لصالح الجميع وليس فقط لمن هم في القمة”.

ولكن رد الملياردير المثير للجدل لم يتأخر اذ انه اعتبر تصريح كلينتون “خطأ الموسم” في اشارة الى انه افدح خطأ يرتكبه مرشح منذ بدء حملة الانتخابات الرئاسية.

وقال ترامب في بيان ان كلينتون ارتكبت “خطأ الموسم” بشنها “هذا الهجوم الفاضح على الناخبين الامريكيين”.

واضاف “للمرة الاولى منذ امد بعيد خرجت مشاعرها الحقيقية إلى العلن لتكشف عن تعصبها وكراهيتها لملايين الامريكيين”.