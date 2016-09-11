حوالي 2 مليون حاج يتوافدون على عرفات لأداء فريضة الحج وسط منظومة أمنية مشددة

الرياض- د ب أ- بدأ حوالي مليوني حاج من جميع أقطار العالم صباح الأحد في التوجه إلى عرفات لأداء ركن الحج الأعظم وسط منظومة أمنية مشددة تعد الأكبر في تاريخ المملكة.

ويتجه نحو 1,8 مليون حاج وحاجة، حسب الإحصائية الرسمية، صباح الأحد، إلى مشعر عرفة للوقوف بالمكان الذي يختزل الحج وفق المقولة النبوية “الحج عرفة”، وسط استعدادات أمنية مكثفة تتواصل منذ بدء توافد الحجاج للمشاعر المقدسة في يوم التروية الثامن أمس السبت.

ويبدأ الحجاج بعد الوقوف في عرفة وأداء الصلاة في مسجد نمرة، وبالتحديد عند غروب شمس اليوم (الأحد)، التوجه إلى مزدلفة، إذ يؤدون عقب وصولهم صلاتي المغرب والعشاء، ويلتقطون بعدها الجمار، ويبيتون الليلة في مزدلفة، ومن ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي، عدم تسجيل أي ملاحظات تعكر صفو الحج.

وكان أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل أعلن نجاح خطة تفويج الحجاج إلى مشعر منى، بالقرب من مكة المكرمة، في أول أيام مناسك الحج هذا العام.