حرس السواحل يضبط قاربا ألمانيا داخل المياه الإقليمية الليبية

طرابلس- د ب أ- ضبط حرس سواحل ميناء الزاوية الليبي يوم السبت قاربا سريعا يحمل على متنه طاقما من فردين يحملان الجنسية الألمانية داخل المياه الإقليمية الليبية، وفقا لمسؤول ليبي.

وقال مسؤول في خفر السواحل الليبي لوكالة الانباء الألمانية، رفض الكشف عن اسمه، إنهما دخلا بقاربهما إلى المياه الأقليمية الليبية قادمين من المياه التونسية دون الحصول على تصريح بالدخول.

ويحمل القارب اسم “سبيدي” ويتبع منظمة “عين البحر” الألمانية التطوعية التي تنشط في مجال الإنقاذ البحري.