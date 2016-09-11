ساعتان غيرتا العالم في 11 سبتمبر 2001 بأربع هجمات انتحارية منسقة

نيويورك- أ ف ب- من الساعة 08,46 إلى الساعة 10,28 اقل من ساعتين في 11 ايلول/ سبتمبر 2001 غيرتا العالم بأربع هجمات انتحارية منسقة أسفرت عن سقوط حوالى ثلاثة آلاف قتيل في نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا.

وتبقى هذه الاعتداءات، الهجمات التي أودت بحياة أكبر عدد من الأشخاص في التاريخ في العالم.

ومنفذو الاعتداءات صدموا بطائرتين عمدا برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك (2753 قتيلا). وسقطت ثالثة فوق البنتاغون مقر وزارة الدفاع الامريكية في ضاحية واشنطن (184 قتيلا) بينما تحطمت رابعة كانت في طريقها إلى واشنطن في حقل في شانكسفيل بولاية بنسلفانيا بعد تمرد الركاب على الخاطفين (40 قتيلا).

الاعتداءات نفذها خاطفون ينتمون إلى تنظيم القاعدة على ما يبدو بعدما صعدوا الى الطائرات مع الركاب.

- 08,46 في نيويورك: صدمت طائرة بوينغ 767 تابعة لشركة الطيران الامريكية “امرييكان ايرلاينز″ وكانت تقوم بالرحلة رقم 11 بين بوسطن ولوس انجليس، بسرعة تفوق ال700 كلم في الساعة البرج الشمالي لمركز التجارة العالمي. وقد احدثت فجوة هائلة في الطبقات العليا التي اشتعلت فيها النيران.

- 09,03: الرحلة رقم 175 لبونيغ 767 تابعة لشركة “يونايتد ايرلاينز″ بين بوسطن ولوس انجليس، التي خطفت ايضا بعيد اقلاعها، تصطدم بالبرج الجنوبي بسرعة 950 كلم في الساعة.

- 09,37: الرحلة رقم 77 لطائرة بوينغ 757 تابعة لشركة “امرييكان ايرلاينز″ في رحلة بين دالاس ولوس انجليس، تسقط فوق البنتاغون.

- 09,42: سلطات الطيران المدني تغلق المجال الجوي وتأمر بالغاء كل الرحلات.

- 09,59: خلال بضع ثوان انهار البرج الجنوبي لمركز التجارة العالمي الذي اصيب قبل 56 دقيقة. كان الانهيار عنيفا الى درجة انه تعذر العثور على اثر للحمض النووي لمئات الضحايا.

- 10,03: في شانكسفيل بولاية بنسلفانيا، تحطمت طائرة بوينغ 757 كانت تقوم بالرحلة رقم 93 لشركة الطيران “يونايتد ايرلاينز″ بين نيوآرك (بالقرب من نيويورك) وسان فرانسيسكو وخطفت بعيد اقلاعها. حاول ركاب ابلغوا باتصالات خليوية بما يحدث في نيويورك، التدخل ضد الخاطفين.

- 10,28: انهار البرج الشمالي لمركز التجاري العالمي بعد ساعة و42 دقيقة على اصابته.

وبين الاعتداء الاول وانهيار البرج الثاني مئة دقيقة ودقيقتان تماما.