الكعبة المشرفة تكتسي حلتها الجديدة

الرياض- د ب أ- جرى اليوم الأحد في مكة المكرمة استبدال كسوة الكعبة المشرفة بكسوة جديدة، جرياً على العادة السنوية بتغييرها في اليوم التاسع من ذي الحجة من كل عام.

وقام منسوبو الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ومصنع كسوة الكعبة بإنزال ثوب الكعبة القديم واستبداله بثوب جديد صُنع من الحرير الخالص.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) فإن التكلفة الإجمالية لثوب الكعبة المشرفة تبلغ 22 مليون ريال (5,9 مليون دولار)، ويصنع من الحرير الطبيعي الخاص الذي يتم صبغه باللون الأسود.

ويبلغ ارتفاع الثوب 14 مترا، ويوجد في الثلث الأعلى منه الحزام، وعرضه 95 سنتمترا وبطول 47 مترا ومكون من 16 قطعة محاطة بشكل مربع من الزخارف الإسلامية. كما توجد تحت الحزام آيات قرآنية مكتوب كل منها داخل إطار منفصل ويوجد في الفواصل التي بينها شكل قنديل مكتوب عليه “يا حي يا قيوم” و”يا رحمن يا رحيم” و”الحمد الله رب العالمين” ومطرز الحزام بتطريز بارز مغطى بسلك فضي مطلي بالذهب ويحيط بالكعبة المشرفة بكاملها.

وتشتمل الكسوة على ستارة باب الكعبة، وهى مصنوعة من الحرير، بارتفاع ستة أمتار ونصف وبعرض ثلاثة أمتار ونصف، ومكتوب عليها آيات قرآنية ومزخرفة بزخارف إسلامية مطرزة تطريزا بارزا مغطى بأسلاك الفضة المطلية بالذهب.

وتتكون الكسوة من خمس قطع تغطى كل قطعة وجها من أوجه الكعبة المشرفة، والقطعة الخامسة هي الستارة التي توضع على باب الكعبة. وبعد إسدالها على الكعبة يتم توصيل القطع بعضها ببعض.