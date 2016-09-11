رئاسة الأركان التركية تعلن مقتل 20 من تنظيم الدولة في غارات شمالي حلب

أنقرة- الأناضول- أعلنت رئاسة الأركان التركية الأحد، مقتل 20 من تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” الإرهابي، في غارات جوية شنّتها مقاتلات تابعة لها، على شمالي حلب السورية، في إطار عملية “درع الفرات” التي انطقت في آب/ أغسطس الماضي.

وذكرت رئاسة الأركان في بيان صادر عنها الأحد، أنَّ الغارات استهدفت مساء السبت، ثلاثة مبانٍ وسيارة ودراجة نارية، جنوبي قرية تلّ الهوى (هوا هويوك) شمالي حلب، قتل خلالها 20 إرهابيا من تنظيم “داعش”.

ودعمًا لقوات “الجيش السوري الحر”، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، يوم 24 أغسطس/ آب الماضي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس بحلب، شمالي سوريا، تحت اسم “درع الفرات”، ونجحت خلال ساعات من طرد “داعش” منها.

وتهدف العملية إلى تطهير “جرابلس″ والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم “داعش” الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.