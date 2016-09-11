إردوغان: حزب العمال الكردستاني يحاول عرقلة عملية تركيا في سوريا

اسطنبول - رويترز – قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأحد، إن المسلحين الأكراد يحاولون تكثيف هجماتهم منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو تموز، وإن هدفهم الواضح هو عرقلة عمليات الجيش التركي في سوريا.

وقال إردوغان في رسالة بمناسبة عيد الأضحى، “نرى أن منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية تحاول تكثيف أنشطتها في مناطقنا الحدودية بعد 15 يوليو. هذه الهجمات التي لها هدف واضح وهو عرقلة عملية تركيا في سوريا لا تزال مستمرة.”

وأضاف أن واجب أنقرة “القضاء” على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، ومنعه من تنفيذ هجمات في تركيا. وقال إردوغان إن التوغل العسكري التركي الذي بدأ قبل أسبوعين ونصف الأسبوع خطوة أولى في هذا الصدد.